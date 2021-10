"Permitidme un descanso" . Con estas palabras anunciaba Tamara Gorro el pasado jueves que abandonaba de forma temporal las redes sociales . La empresaria, que no dio ningún tipo de explicación, eliminaba la opción de recibir comentarios y comenzaba así un descanso virtual que ha dejado muy preocupados a sus más de dos millones de seguidores. Tanto es así que, tras los mensajes recibidos de forma privada a lo largo de estos días, la mujer de Ezequiel Garay ha querido hacer un alto en su decisión para reaparecer públicamente y lanzar un nuevo mensaje.

La influencer, que no aguantaba más, se ha grabado a través de su móvil y ha publicado unos vídeos en su cuenta de Instagram para poner fin al revuelo que ha provocado su abandono de las redes sociales. "Aunque yo esté desconectada leo todos los mensajes privados, estoy pendiente de vosotros, y hay una extrema preocupación, no solamente por mi familia virtual, también por los medios de comunicación ", comenzaba diciendo.

Tamara Gorro confesaba que entendía esa "extrema preocupación", ya que ella es una persona muy activa en redes que de golpe ha desaparecido sin hacer públicos los motivos. "Considero que no es necesario teneros en vilo cuando se puede aparecer y decir: 'Oye, tranquilidad, que a mí no me pasa nada grave'", ha dicho a través de sus redes sociales.