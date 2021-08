Afortunadamente, tal y como ha explicado la propia Tamara, ellos no se encontraban en la casa cuando entraron. Horas después de lo sucedido, la empresaria ha contado a través de sus redes sociales cómo ocurrió todo: “La casa tiene dos partes. Yo entré, me cambié, me vestí y Ezequiel fue el que se dio cuenta porque le faltaban cosas”. La pareja fue entonces a la otra parte de la casa y descubrieron que habían entrado en la vivienda. “Vimos que la puerta estaba abierta con llave, no forzaron nada”, ha resaltado Gorro.