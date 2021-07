“Si no has cogido kilos durante tus vacaciones es que no has disfrutado de ellas”. Esto es lo que reivindicó Tamara Gorro tras una larga escapada a Ibiza con su familia y sus amigos. La mujer de Ezequiel Garay ha terminado sus días de vacaciones y ha retomado su vida saludable, el deporte que practica casi a diario y su trabajo en la nueva oficina. Gracias a todo ello ha conseguido perder en tiempo récord dos de los “seis kilazos” que había ganado.