Por estas razones y por su salud mental, Aida Domenech ha decidido parar y abandonar temporalmente su trabajo en redes sociales. “Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis”, ha explicado en su cuenta de Instagram.