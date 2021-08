Dulceida, rota por la muerte de su abuela: "No podía imaginar que esto pasaría jamás"

No está siendo un año fácil para Dulceida. Tras pasar todo el verano separada de Alba Paul tras decidir darse un tiempo en su relación, la influencer ha utilizado las redes sociales para anunciar una triste noticia. Su abuela Ana, a la que cariñosamente llamaba ‘Anita dinamita’, ha fallecido. “No me lo creo. Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos”, ha comenzado diciendo en su cuenta de Instagram.