Dulceida y Alba Paul, juntas de nuevo en Ibiza

La ruptura de Aida Domenech y Alba Paul no fue tanto una ruptura, sino un break. La crisis en el paraíso era real, aunque ambas se quieren tanto y han construido algo tan bonito que no podían ni querían dar el paso sin estar seguras del todo. Por este motivo, a principios del mes de julio, el matrimonio anunciaba con lágrimas en los ojos y una profunda pena que no se encontraban bien y que iban a emprender caminos separados.