Dulceida hace balance de su primer mes sin Alba Paul: "Quería desaparecer"

"Un mes lleno de trabajo, amor, cine, playas, atardeceres, mar, buena música, fotos y más fotos, disfraces y personas con MUCHA magia". Así ha definido la empresaria este tiempo sin su chica a través de un post que resume todas las experiencias que ha vivido en esa villa que, bajo la organización de su agencia IN Management , ha ido recibiendo la visita de decenas de instagramers que forman parte de su cantera.

Anabel Pantoja, Luc Loren, Madame de Rosa, Nagore Robles, Sofía Suescun, Raoul Vázquez, Jonan Wiergo, Andy Mc Dougall o Jedet son solo algunos de los amigos y compañeros de Dulceida que se han dejado ver por esa Casa IN. "Gracias a todos los que habéis ido pasando por la casa por vuestra confianza año tras año y por darlo tooodo", les ha dedicado en su publicación, donde ha reivindicado el esfuerzo que han puesto tanto ella como su equipo, encabezado por su madre y su hermano, para que el resultado fuese el que ha sido. Pero, más allá de lo positivo de la experiencia, ¿cómo se encuentra Aida a nivel personal?

En ese sentido, Domenech ha asumido que "no ha sido un buen mes" para ella. A pesar de que Alba Paul pasó un par de días en la villa, ninguna de las dos implicadas quiso pronunciarse sobre este reencuentro exprés en plena separación temporal. Ahora, por boca de Dulceida sabemos que en este tiempo, aunque no lo haya verbalizado, ha llegado a querer "desaparecer en muchas ocasiones". Y que si no se ha venido abajo ha sido gracias a ese apoyo constante de sus "preciosxs", sus fans, que le han tenido el corazón muy arropado y le han mandado "amor cuando más lo necesitaba".