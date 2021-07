Broncas en público: parejas de famosos que se han enfadado delante de todos

El chef y la presentadora presumen de su amor continuamente. A tenor de lo que muestran en sus redes sociales, viven en una luna de miel permanente en el que Cristina no deja de inspirar nuevos platos a su marido y Dabiz mantiene colmada de placeres a su esposa. Pues no es verdad. O no del todo. La revista 'Cuore' publicó unas fotos de la pareja manteniendo una acalorada discusión en público. Las imágenes mostraban a una Cristina con caras serias y gestos de enfado escuchando las explicaciones de un apurado David.