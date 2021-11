Tamara Gorro, sobre su problema de salud mental: "Tengo muchísimas ganas de curarme"

Tamara Gorro está atravesando uno de sus peores momentos personales

La influencer está recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico

La mujer de Ezequiel Garay ha hablado abiertamente sobre su situación con su familia virtual

Fue uno de los retiros temporales más sonados de las redes sociales de los últimos tiempos. A mediados de octubre, Tamara Gorro comunicaba a sus seguidores que necesitaba un respiro. La influencer abandonaba las redes sociales sin previo aviso y aseguraba que daría las explicaciones pertinentes cuando estuviese preparada. Y, tal y como prometió, cumplió. La empresaria está acudiendo a terapia y se encuentra medicada por un psiquiatra para superar una ‘caída’ originada por “una suma de pesos en la mochila” de la que no ha podido levantarse sin este refuerzo profesional. Una metáfora que representa su estado a la perfección, ya que prefiere no hacer público su diagnóstico hasta que esté totalmente recuperada.

Mientras tanto se ha retirado a Asturias para escapar del estrés de la ciudad y focalizar las energías en un nuevo libro que promete darnos más detalles de esta crisis. Desde allí ha respondido las dudas de su familia virtual, que no han soltado la mano de la Gorro en este complicado trance. “¿Cómo estás psicológicamente? ¿Has progresado desde que volviste a Instagram?”, daba respuesta a esta pregunta obligada. “No estoy bien, mi niña. Mi problema va más allá. Pero estoy trabajando mucho y con muchísimas ganas de curarme. Las redes sociales no me han mejorado, vosotros sois los que me hacéis motivarme, crear contenido, saber de vosotros me hace bien”, actualizaba su situación.

Tamara garantizaba a sus seguidores que su terapeuta y psiquiatra no le han recomendado reducir su exposición pública a favor de su recuperación: “Me dijeron que debía volver a tener contacto con mi gente, por eso volví, porque mi familia virtual forma parte de mi entorno”. También quiso desechar rápidamente la idea de que la Gorro nunca decae y siempre tiene fuerzas para recomponerse: “Sí caigo cariño. Es más, hubo un tiempo en el que no podía levantarme, por esto tuve que pedir ayuda. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Sigo teniendo días en los que mi cuerpo me tira. Pero yo le reto, me enfrento a él y subo. Aunque también me permito estar mal, creo que es necesario”.

Tamara Gorro descarta ampliar la familia hasta su recuperación

También hubo tiempo para hablar sobre maternidad. La presentadora, que tiene dos hijos, lleva tiempo persiguiendo la idea de formar una familia numerosa. En una entrevista exclusiva para nuestra cabecera, la mujer de Ezequiel Garay nos desvelaba la razón por la que tuvieron que paralizar la adopción del que sería su tercer niño. Incluso llegó a comentar en su perfil que tiene un óvulo fecundado en Estados Unidos. Sin embargo, por el momento, ha pospuesto sus intenciones hasta encontrarse totalmente recuperada.