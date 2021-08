¡Tamara Gorro quiere ser madre de nuevo! La presentadora, que tiene dos hijos, lleva tiempo queriendo formar una familia numerosa. En una entrevista exclusiva para divinity.es, la empresaria nos desveló el motivo de peso por el que habían tenido que paralizar la adopción , un proceso en el que llevaban años involucrados para conseguir traer a España al que sería su tercer hijo: “Nos solicitaron un dinero que, como no se justificaba, decidimos no acceder a pagar”.

Y a pesar de aquel bache, la infuencer continúa en su lucha por ser madre otra vez , más aún cuando en los últimos días ya han ampliado la familia con una nueva mascota. Nosso, un cachorro de Braco de Weymar que iba a ser para sus suegros pero finalmente se ha quedado con ellos. Una nueva aventura que la ha animado a lanzar una pregunta: “¿Cuál es la respuesta correcta? A) Stop, no más perros, no más niños. B) Stop, si hay otro perro, hay hueco para otro niño ”.

Horas más tarde, Tamara Gorro contaba que la respuesta correcta es la B y que, aunque ya podría imaginarse la cara de su marido al ver los vídeos, sí hay hueco en casa para traer un tercer niño. “Ahora empieza mi lucha, ¡a por otro bebé!”, decía emocionada. El problema, como ya ha explicado en muchas ocasiones, es que la empresaria no puede ser madre de forma natural y debe someterse a un tratamiento. “A mí la cosa se me complica un poco, no son nochecitas de amor hasta que me quede embarazada”, explicaba a su ‘Familia virtual’.