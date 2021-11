Tamara Gorro, sobre los efectos de la medicación que le ha pautado su psiquiatra: "Tengo taquicardias"

Tamara Gorro está atravesando un momento personal muy complicado. Tras abandonar temporalmente las redes sociales y provocar una gran preocupación en sus seguidores, la influencer retomó su compromiso con su 'Familia Virtual' explicando, a través de una metáfora, que había sufrido una 'caída' personal por la que había tenido que recurrir a la ayuda de psicólogos y psiquiatras , tal y como puedes recordar viendo este vídeo. En aquel momento adelantó que no desvelaría el diagnóstico hasta que lo tenga superado, pero a través de sus redes sociales relata a diario cómo se encuentra para poder ayudar a todas aquellas personas que se encuentren en la misma situación.

En las últimas semanas, la empresaria está notando "ciertas cosas" y cambios en su cuerpo que están relacionados con la medicación que le ha pautado su psiquiatra. "Por ejemplo, por las mañanas tengo muchas taquicardias y muchos nervios. Pero me da otra medicación que me tranquiliza un poco", ha contado. Además, la influencer está perdiendo mucho el apetito, pero se esfuerza diariamente por comer porque tiene "una medicación muy fuerte" y debe tener el estómago lleno y no perder peso.