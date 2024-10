No suele ser fácil, por norma general, hacerse un hueco en mundos como el de la interpretación pero, cada cierto tiempo, surgen nuevas caras que acaban por hacerse un hueco en una profesión dura, en que, según el último informe de la AISGE, un 77% de los artistas ingresan menos de doce mil euros al año. Una de esas afortunadas es, desde hace años, Hiba Abouk , que lleva más de una década y media de trayectoria como actriz . De estas dificultades y de sus comienzos ha hablado recientemente, explicando, además, cómo se tomaron sus padres el hecho de que quisiese ser artista cuando se lo contó de joven, algo sobre lo que ya se había confesado anteriormente .

Y otro de los temas que han abordado ha sido cómo recibió su entorno el hecho de que quisiese dedicarse a este mundillo. Como ha explicado García, su madre no quería que fuera cocinero. "Y creo que la tuya tampoco quería que fueses actriz, ¿no?", le ha planteado. "Hombre, 'Mamá quiero ser artista', me dijeron: '¿artista de qué? Con la educación que te hemos dado, con los idiomas que hablas, con lo inteligente que eres... ", recuerda que fue la reacción inicial de los suyos.

Según sus palabras, sus progenitores preferían que se dedicase a otro tipo de campos. "Mi padre: 'Pero haz medicina', mi madre: 'Pero haz cualquier otra cosa' y yo quería ser actriz" ha contado al chef, recordando a que a ella le gustaban muchísimo el cine y el teatro, que ya había empezado a practicar. Hiba recuerda que era "muy sensible" y que le entusiasmaba leer, la literatura y la poesía. "Me quería dedicar a algo que tuviera que ver con las palabras, con los personajes, con lo que yo sentía al leer, era lo que me hacia feliz", ha revelado sobre una pasión que le permitía "desconectar" y era "donde mejor estaba".