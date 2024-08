Hiba Abouk, sobre su vida sentimental: "Si me vuelvo a estrellar, lo haré"

"Es definitivo, tengo clarísimo que no me pienso mover de aquí por nada ni por nadie". Así de sincera ha hablado Hiba Abouk en una entrevista que ha concedido a la revista ELLE, explicando que no sabía cuánto había echado de menos Madrid hasta que ha vuelto a la ciudad. La actriz regresó a España hace un año tras una mediática separación de Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos. Aunque nunca ha querido dar detalles de ese divorcio, la actriz ha explicado que los dos menores están instalados en la capital con ella y que son los que le dan "toda la energía del mundo". "He retomado mi actividad", asegura tras unos años dedicada a sus hijos y a su matrimonio.