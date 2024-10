Luis Enrique, cinco años después de la muerte de su hija: "En el plano físico no, pero Xana está viva"

En uno de los capítulos de este documental le preguntan a Luis Enrique si puede considerarse afortunado en la vida a pesar de la muerte de su hija pequeña. " ¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado" , responde el entrenador. Luis se sincera a la hora de contar que su hija Xana vivió nueve "maravillosos años" con ellos y tienen "mil recuerdos de ella, vídeos y cosas increíbles" a las que recurren diariamente para recordarla.

"Mi madre no podía tener fotos de Xana hasta que llegué a casa y le dije: '¿Por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?'", ha contado el entrenador que le preguntó a su madre. "No puedo, no puedo...", le respondió ella. "Mamá, tienes que poner a Xana", le pidió su hijo. "Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual sí está porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos. Yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?", ha sido la reflexión de Luis Enrique. Las redes se han llenado de mensajes de sus seguidores en los que se aplaude la forma en la que el entrenador y su familia viven la muerte de la pequeña.