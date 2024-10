Hace poco lanzó 'La memoria del corazón' , una canción dedicada a su madre, María Teresa Heras , que refleja la lucha emocional con la que afronta ver cómo alguien tan querido pierde poco a poco sus recuerdos . Con este conmovedor testimonio y su música, Macaco busca no solo visibilizar la dura realidad de esta enfermedad, sino también enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a todas las familias que están pasando por una situación similar.

En uno de sus últimos mensajes compartidos en redes, Dani Macaco ha vuelto a tocar el corazón de su público al hablar sobre cómo el alzhéimer ha afectado la memoria de su madre, cantante profesional. Aunque ella ya no recuerda lo que le acaban de decir momentos antes, hay algo mágico que sucede cuando Macaco comienza a cantar canciones que ella interpretó en el pasado. De repente, su madre conecta con la música, como si esos recuerdos musicales estuvieran guardados en lo más profundo de su ser, lejos del alcance de la enfermedad. "Me pongo a cantar canciones que ella cantó para películas y discos, y enseguida conecta, ¿magia? No sé...", escribió el cantante con profunda emoción.