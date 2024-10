La oleada de críticas que recibió Liam Payne tras las últimas declaraciones de su exnovia, Maya Henry

Durante su intervención en el podcast Diary of a CEO, Liam hablaba sobre el control al que había estado sometido desde la formación de One Direction, lo que le llevó a "poner presión sobre mucha gente en el pasado": "Me preocupaba lo lejos que iba a estar mi fondo... Y nunca lo habrías visto, soy muy bueno escondiéndolo. Ni siquiera sé si lo golpeé todavía", decía entonces.

En el mismo formato, confesaba el que consideraba uno de sus mayores fracasos tras haber dado por finalizado su último romance: "Estoy más decepcionado de mí mismo por seguir lastimando a la gente. No he sido muy bueno en las relaciones y sé cuál es mi patrón. Siento que solo necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme en otra persona. Ahí es donde llegué en mi última relación, no me dieron una muy buena versión de mí que no apreciaba y no me gustaba ser. Necesito arreglarme y no culpo a nadie por ello", sentenció.