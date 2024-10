La intrahistoria del final de 'One Direction': del abandono de Zayn Malik a las teorías de los fans

El inesperado fallecimiento de Liam Payne a los 31 años, tras haberse precipitado desde un tercer piso en Buenos Aires, ha dejado conmocionada a mucha gente. El cantante, exmiembro de la banda 'One Direction', se daba a conocer gracias al programa 'The X Factor' y rápidamente alcanzaba la fama junto al resto de componentes del grupo: Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. Un auténtico fenómeno que conquistó a miles de fans alrededor del mundo que se hacen llamar 'directioners'.

Este movimiento daba pie a una gran cantidad de especulaciones respecto a los verdaderos motivos que le impulsaban a abandonar el grupo. Desde rivalidades, a lucha de egos o malentendidos con el resto de los integrantes de 'One Direction'. Del mismo modo, Malik sorprendía a todos al destapar que nunca se sintió aceptado y que sus ideas no eran bien recibidas. "Cuando quería sugerir algo, era como que no cuadrada con nosotros", manifestaba en 'The Fader' sobre su intención de probar nuevos sonidos o arriesgar con los temas.