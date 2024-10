Este miércoles, Liam Payne fallecía de forma trágica tras caer al vacío 14 metros desde la tercera planta del hotel en el que se había alojado en Argentina, lugar al que se desplazó hace unos días para asistir al concierto que ofrecía allí su excompañero de One Direction, Niall Horan. Desde que saliera a la luz la triste noticia, son muchos los rostros conocidos que de forma pública han dado su último adiós al cantante de 31 años. Sin embargo, su familia se había mantenido en silencio hasta esta misma tarde, instante en el que ha emitido un comunicado con el que se sincera sobre el duro acontecimiento que le ha sacudido en las últimas horas.

Sin embargo, las anteriores no han sido las únicas declaraciones que han visto la luz ya que un vecino de la ciudad natal del artista ha desvelado al mismo medio cuáles fueron las reacciones iniciales de Karen y Geoff, los padres de Payne: "Se les vio salir a toda prisa alrededor de la medianoche, no estoy seguro de si tenían maletas. No te puedes imaginar por lo que están pasando. Sé que a Liam le gustaba volver aquí, a Wolverhampton, cuando podía. Estarán completamente desconsolados porque son muy cercanos", ha admitido. También sus hermanas mayores, Nicola y Ruth, se han desplazado esta misma mañana hasta casa de sus progenitores.