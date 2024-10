En el caso de Liam, durante una charla con el exsoldado Ant Middleton, hizo una confesión que hasta entonces no había revelado de forma pública: “ Tengo mucha suerte de estar aquí todavía . Es algo que nunca he compartido con nadie”, comenzó señalando.

Aunque con sus palabras afirmó no poder “profundizar demasiado” porque no sabía “cómo se sentía al respecto” y todavía no había “reparado su paz”, sí que quiso recalcar las razones por las que estuvo a punto de terminar con su vida: “Hay momentos en los que ese nivel de soledad y la gente metiéndose en ti todos los días, entrando en ti todos los días, de vez en cuando te hace preguntarte cuándo terminará esto. Eso casi me mata un par de veces cuando he estado en un mal lugar. No tiene sentido negarlo, definitivamente ha estado en el menú un par de veces en mi vida”, se sinceró.