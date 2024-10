Blanca Pombo responde a la afirmación de María de que hay mala relación familiar: "Sabemos la verdad"

En la tercera temporada del documental hemos podido conocer aún más detalles de este asunto. En uno de los capítulos, María Pombo se queda muy sorprendida al recibir un tajante mensaje de parte de su tío: "Las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia, nada nos une ya" . La pequeña de las hermanas Pombo explica entonces que sus declaraciones en la temporada anterior se hicieron con la intención de tener, al menos, un pequeño acercamiento , pero la respuesta ha sido totalmente contraria.

La influencer cuenta el momento "amargo" que vivió en el funeral de su abuela, que fue el último encuentro que tuvo con su familia paterna. "Tengo que darle un abrazo a mis primos, es lo único que necesito en este momento. Fui a darle un beso a una de mis primas y me quitó la cara, me dijo: no es el día", comenta en su documental sobre la respuesta recibida.