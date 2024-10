María Pombo habla de su crisis con Pablo Castellano: "Estaba deseando tener la oportunidad de contar"

María admite que ha estado tentada a compartir sus discusiones con Pablo a través de las redes sociales: "Muchas veces he estado a punto de publicar: 'estoy cabreada con Pablo y no nos hablamos desde hace dos días'. Pero después lo he borrado porque en Instagram es muy complicado explicarlo bien". Los rumores se intensifican cuando los ven menos cariñosos en público, aunque ella insiste en que enfadarse es parte normal de la convivencia: “Me sigo peleando y me sigo amando con él”, señala, subrayando que las discusiones no son sinónimo de crisis.