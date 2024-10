A lo largo de este tiempo ha querido darle voz a la enfermedad de diferentes formas, pero sí es cierto que intenta llevarlo - en la medida de lo posible - en la intimidad. Por eso no suele publicar a diario cómo se encuentra ni los avances de la misma. A través de sus redes sociales, la pequeña de las hermanas Pombo ha publicado este viernes una fotografía haciéndose las uñas, momento en el que ha recibido un desafortunado mensaje de uno de sus seguidores : "Qué suerte que tengas esos ratitos. Hay gente que no sale de un hospital".

Aún así, la pequeña de las hermanas Pombo ha mostrado la realidad de su día. "Me pillas justo aquí, haciéndome unas pruebas neurofisiológicas. No pongo en Instagram cada vez que vengo a un control, una resonancia, unas pruebas... más que nada porque no es un sitio en el que me sienta cómoda grabando y porque tampoco quiero parecer que 'dramatizo' estando tan bien comparado con otras personas", ha contado junto a la publicación de un vídeo en el hospital realizándose una de sus pruebas.