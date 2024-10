Reunir a todos tus amigos en un idílico viaje a Punta Cana para celebrar los 30 es el sueño de muchos , pero solo algunos, como María Pombo , lo pueden hacer realidad. La influencer se ha llevado a más de una veintena de amigos a este paraíso para celebrar que deja de lado la veintena para embarcarse en una nueva década. Este viaje está lleno de actividades que a buen seguro serán inolvidables para todos. Entre ellas, ayer celebraron una cena a orillas del mar y el look que la influencer escogió tiene todo lo necesario para convertirse en el próximo objeto de deseo de las fashion victims.

La influencer se ha decantado por un look que a primera vista puede parecer sencillo pero está cargado de significativos detalles. Y es que por algo María es una de las creadoras de contenido de moda más influyentes de nuestro país. La madrileña llegaba a este evento en la playa subida a unas altísimas sandalias de tacón de tiras cruzadas, pero lo que más ha llamado la atención ha sido la prenda que ha elegido, un detalle que ella misma adelantaba a sus seguidores antes de salir de la habitación del hotel, a través de sus stories de Instagram y que ha compartido también en su muro:

La creadora de contenido se ha decantado por un llamativo vestido rojo muy corto (que no hemos podido averiguar la marca) y confeccionado en un tejido lleno de grandes lentejuelas que desprendían gran brillo. Como detalles los tirantes finos, tipo espagueti, recordaban a lo clásicos 'sleep dress' que tan famosos se hicieron en los años 90 gracias a icónicas modelos como Kate Moss -a quien hemos podido ver desfilar de nuevo en el show de Victoria's Secret -.

Gracias a los stories compartidos tanto por ella misma como por sus invitados, hemos podido comprobar que la prenda no solo era preciosa sino que María Pombo la ha lucido con plena comodidad . Otro detalle tendencia es el escote cascada que se origina al dejar el tejido sin tensión en la zona del pecho, ya se lo hemos visto a otras celebrities como Paula Echevarría.

La prenda no solo es ideal por su color que destaca el tono de piel dorado de la creadora de contenido sino que es una decisión muy adecuada para el entorno en el que se iba a celebrar esta fiesta de cumpleaños. Y es que podría haber decidido llevar cualquier otro diseño más exclusivo, como así lo ha hecho en otras ocasiones, pero esta vez ha preferido lucir un diseño más informal , que tendrá ocasión de volver a lucir el próximo verano.

Este no ha sido el único look del que es conveniente tomar nota, sino que la influencer está haciendo un detallado seguimiento de todo lo que se ha llevado en la maleta para este viaje e incluso de los looks con el bikini como protagonista podemos extraer algo interesante. Y es que María ha compartido en su cuenta de Instagram uno de los momentos de relax en un barco con un bikini negro, que ha completado con unos divertidos pendientes en forma de cereza. Hemos encontrado unos muy parecidos en SheIn a un precio inmejorable, 1,19 euros.