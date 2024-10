María Pombo desvela lo que hizo con un regalo de su ex, Álvaro Morata: "Me arrepentí"

"Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí (...). Volví a Italia. Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo Castellano. Yo no me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos", dijo la joven, que también ponía en valor la llegada de su actual marido a su vida.