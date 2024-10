El pasado 22 de octubre salía a la luz el fallecimiento de Luis, el hermano de Paz Padilla

Ahora la presentadora y su sobrina han querido rendirle homenaje a su hermano y padre

El consejo de Loreto Sesma a Anna Padilla tras perder a su tío: "Tú misma recorrerás esos caminos"

El pasado 22 de octubre salía a la luz el fallecimiento de Luis, uno de los hermanos de Paz Padilla, de manera repentina a los cincuenta y siete años. Fue entonces cuando la familia se reunía en Zahara de los Atunes para despedir al dueño de 'El Trompeta', su chiringuito en el pueblo gaditano, un lugar muy especial para todo el plan. Posteriormente, tras la misa celebrada en la localidad, la comunicadora se desplazaba con el resto de sus seres queridos y amigos de su hermano para darle el último 'adiós' al más puro estilo Padilla: con una celebración para recordar la vida de Luis.

Ahora, a través de sus redes sociales, la madre de Anna Ferrer ha compartido un vídeo de lo más emotivo en el que desvela que se ha hecho un tatuaje en homenaje a su hermano. Además, no lo ha hecho sola, si no que también se ha tatuado la piel su sobrina, la hija de Antonio, que ha tenido un papel muy importante en esta publicación. ¡Te contamos todos los detalles!

La tierna carta de Paz Padilla a su sobrina

"Unidas no solo por su amor, sino también por la fuerza que nos va a impulsar a luchar, a cruzar este desierto de pérdida tan grande. Sabemos que él así lo quería, que nos decía una y otra vez: “La vida es corta y hay que disfrutarla”. Hoy oigo de nuevo las palabras que pronunciaste en la Iglesia, en su último adiós. Me las he tatuado en mi corazón. Tan madura y tan llena de generosidad ante una pérdida tan inesperada. ¡Estaría muy orgulloso de ti!", ha comenzado diciendo Paz.

Desde que falleciera su madre y su marido, Antonio, Paz ha hablado en varias ocasiones sobre cómo vivir el luto desde la serenidad y, en esta ocasión, no ha sido menos: "El dolor se vive de muchas formas, pero tú me reafirmas en que las lágrimas no nos deben cegar. Que vivamos sonriendo y recordando con alegría y agradecimiento. Desoír a quien dice que lo que no entiende, no debe existir. Las dos sabemos que nuestro amor por él era inmenso, como el que sé que tengo por ti. Esta trompeta nos une a los tres, nos abraza y nos cuidará. Te quiero mi niña".

La carta de su sobrina Paula a su padre

Por su parte Paula, la hija de Luis, también le ha escrito una sincera carta que acompaña al vídeo de Paz: "Siempre diré que mi corazón late en base a todos los corazones bonitos que laten a mi alrededor. El tuyo era uno de ellos. Por un momento mi corazón dejó de latir. Sentí un fuerte dolor en el pecho, que con mucha ternura me decía que cuando mi cerebro estuviese preparado ayudaría al corazón a impulsarse para arriba de nuevo. Yo crecí rodeada de amor tanto de mi madre como de mi padre. Pero siempre había tenido un vínculo muy especial con mi papá. Siempre fue mi compañero de vida. El que me cubría, el que me hacía reír. Siempre con ese arte que tú tenías. No vayas a coger nada del suelo. Tú, al igual que mamá, me enseñaste a coger el camino correcto. El camino de la paz, de la felicidad. La abuela, todos tus hermanos, mamá, tus amigos y amigas y yo, estaremos siempre llenos de todos los recuerdos bonitos que diste. Y el cachondeo que siempre hemos tenido. Sacando una sonrisa a todo aquel que se paraba contigo. Me quedo sin palabras para expresar todo el amor que siempre te he tenido (...). Siempre serás mi ejemplo a seguir y la estrella que más brilla en todo el planeta. Con mucho dolor te digo que te quiero".