Otra de las más discretas de la familia, también la pudimos ver en el mencionado formato de Telecinco. Allí hablaba del interés mediático en torno a ellos, y, especialmente, durante la época de la muerte de su cuñado, el marido de Paz. "Yo me escondí en la sacristía. Es verdad. Me puse muy nerviosa porque no sabía por dónde iba a salir todo aquello. Entonces pues me quité del medio", recordaba con humor sobre cómo vivió aquellos intensos momentos. Como ocurre con sus otras dos hermanas, Paz intenta pasar con ella todo el tiempo que puede.