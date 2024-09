Sin embargo, este no puede haberse obtenido de cualquier forma para disfrutar de su protección, sino que debe ser conseguido de una manera respetuosa, no se puede arrancar de la tierra. Además debe reunir otras condiciones: "Su madurez es de 50 a 70 años. Una vez que el árbol muere por causas naturales, hay que dejarlo al menos de cinco a ocho años para que los aceites maduren lo suficiente y se pueda elaborar un incienso de calidad", así lo cuenta Jonathon Miller Weisberger, etnobotánico y autor de 'Rainforest Medicine: Preserving Indigenous Science and Biodiversity in the Upper Amazon'.