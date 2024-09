Un año después del fallecimiento de Antonio, Paz Padilla se sentaba en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', en donde hablaba como nunca sobre la enfermedad que padeció su marido y cómo se sintió al descubrirla. " Un hachazo que me metieron aquí en el pecho. De golpe. Empecé a llorar y ya no dejé de llorar. Entendía que Antonio se iba a morir y era cuestión de tiempo”, dijo entonces.

Durante el espacio, Padilla relató de principio a fin su historia de amor con el gaditano, al que conoció cuando ella tenía 14 años y el 17. Sin embargo, no fue hasta años después cuando volvieron a reencontrarse tras una dolorosa ruptura entre ambos cuando la comunicadora puso rumbo a Madrid a perseguir sus sueños. "No entendió cuando me hice artista. Yo me fui a Madrid, imagínate. Antonio me quería mucho, pero, como mucha gente, no entendía mi forma de ser".