Aunque es consciente de que "no siempre existe esa posibilidad", Anna hizo dos baños de una casa en la que solo había uno . La influencer asegura que necesitas "un hueco muy pequeño" para poder sacar un baño "completamente equipado". "Como había poco espacio tuvimos que poner una puerta corredera. Sacrificamos parte de la cocina de lo que era el piso e hicimos baño y cocina abierta. Simplemente en el espacio de una ventana hemos sacado un baño ", ha explicado sobre lo que hicieron en la reforma. Aunque sabe que no es algo necesario, siendo dos cree que es una manera de "tener cada uno su espacio, sus tiempos y evitar peleas".

El último acierto que ha mencionado fue el que más le costó decidir. Anna Padilla ha cambiado todas las ventanas de la casa, algo que en un principio no quería hacer porque consideraba que las que estaban en el piso era "muy bonitas, antiguas y de madera". "Estaban destrozadas y no aislaban bien del ruido ni del frío. Aunque me costó mucho decir adiós a esas ventanas y, también por el precio, que es lo más caro de la reforma. Cambié todas porque vivo en el centro de Madrid, hace frío en invierno y hay mucho ruido", ha terminado diciendo. Dale al play y no te pierdas todos los detalles de la reforma de su casa.