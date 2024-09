Parece mentira que hace tan solo unas décadas tiendas como Zara o Mango no existieran. Y es que estas cadenas han democratizado el acceso a la moda y las tendencias, pues lo que antes estaba al alcance de unos pocos, ahora está disponible para muchas más personas. Las cadenas low cost permiten que las tendencias que veamos sobre la pasarela, estén en pocas semanas colgadas en las perchas de estos locales a disposición de quienes las quieran. Las influencers de moda, a pesar de tener acceso a marcas mucho más exclusivas , no renuncian a la variedad de producto que encuentran en estas firmas. Una de ellas es Anna Padilla que se ha encontrado con un problema relacionado con las tallas que se añade a los que vienen advirtiendo los consumidores desde hace tiempo.

Y es que el universo de las tallas en las cadenas low cost es muy amplio, y los consumidores se quejan de que no hay un tallaje universal. Es decir, una talla 40 no tiene las mismas dimensiones en Bershka, en Zara o en Massimo Dutti y esto puede desencadenar problemas más allá de las consecuencias poco prácticas que se ven a simple vista. A nadie se le escapa que vivimos en una sociedad que todavía rinde culto al cuerpo -afortunadamente cada vez menos- y el hecho de no ceñirse a una misma talla en todas las tiendas puede ser emocionalmente contraproducente para las consumidoras de estas tiendas, sobre todo para las más jóvenes. Pero por si esto fuera poco, la hija de Paz Padilla ha encontrado otro problema añadido que riza más el rizo.