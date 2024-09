Empieza, oficialmente, la temporada en la que volvemos a vestirnos con pantalones vaqueros. Y no es que lo digamos nosotras desde la redacción de Divinity.es, sino que lo confirman las novedades de Zara. Porque, en realidad, es Zara quien marca tendencia y no las pasarelas, no nos engañemos. Lo tienen claro: es hora de hablar del 'Canadian tuxedo', o, lo que es lo mismo, ese conjunto de pantalón o falda vaquera con camisa o top en tejido denim.