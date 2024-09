El Festival Internacional de Cine de Toronto sigue su curso y una de las últimas películas que se ha presentado es 'The Friend'. A esta premier han acudido varios rostros conocidos entre los que ha destacado Naomi Watts , que nos ha dejado un lookazo de photocall muy inspirador. Y es que en las alfombras rojas y eventos protagonizados por celebrities es donde ocurre la confirmación absoluta de las tendencias que más veremos luego en la calle. Una de las novedades en cuanto a corrientes estéticas que se presentan para este otoño, son las prendas de tejidos translucidos que se llevan dejando al descubierto la ropa interior . Es una tendencia atrevida y en redes sociales hemos visto como cada influencer se la ha llevado a su estilo y ha intentado poner el límite de la transparencia donde ha considerado oportuno.

La actriz ha confirmado con su look que se puede llevar la tendencia siendo muy elegante independientemente de los centímetros de piel que se muestren. La actriz ha apostado por un vestido confeccionado en un tejido semitransparente negro con cuello a la caja y manga larga. La prenda esta decorada por completo por plumeti en la parte superior y por aplicaciones en forma de pluma que comienzan en la zona del pecho y se van concentrando más en la zona inferior haciendo la pieza más opaca. Es un diseño de Dior , una firma que lleva décadas asociada a la elegancia y es que con esta pieza imparte toda una lección que deja prejuicios a un lado.

El vestido de la intérprete deja completamente al descubierto su ropa interior , que ha sido cuidadosamente elegida. Naomi se ha decantado por un sujetador en forma de triángulo también de color negro con tirantes bastante anchos y una braga tipo culotte de tiro muy alto. Esta prenda es clave a la hora de configurar el look puesto que cumple dos funciones. Por un lado el tiro alto de la prenda hace que el outfit no se vea tan desnudo y por otro esta prenda también contornea la figura de la actriz y destaca sus curvas.

Completa el look incorporando otra de las tendencias del momento: las sandalias con calcetines. En este caso opta por unas del mismo color que el resto del look con efecto acharolado e introduce un calcetín del mismo color, creando un efecto botín por el bajo contraste de ambos elementos. El mejor complemento de Naomi para este look es su estudiadamente despeinado corte bob, una melena en color rubio platino que contrasta con la oscuridad del resto de los elementos.