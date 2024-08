Aciertos y errores del Festival de Venecia 2024









El Festival de Venecia de 2024 marca el final vacacional del verano para arrancar una temporada de alfombras y fiestas de nueva estación. Angelina Jolie y Cate Blanchett, entre otras muchas, han pisado estos días un alfombra, la veneciana, que es con Cannes el colmo del glamur del cine. Aquí muchas veces los errores de las noches de gala ni siquiera lo parecen. No como los de las presentaciones diurnas, que en muchas ocasiones nos hacen torcer el morro.

Aciertos

1. No habrá esta edición tipa más sexy y sofisticada que Cate Blanchett y su jumpsuit negro con espalda de perlas. O con su depurado vestido champán palabra de honor de Armani Privé. Acierto doble.

2. Nadie podrá dudar que Angelina Jolie, sin ser una experta en los papeles más eruditos del cine, sea una mega estrella eterna ya, en las alfombras rojas lo demuestra. Su vestido drapeado con estola de piel era digno de las divas más divas de los 50.

3. Rojo español por bandera. Úrsula Corberó y su Bottega Veneta con plumas.

4. Mónica Bellucci tiene la capacidad de ser o muy clásica o muy voluptuosa. Este año era lo segundo con este Vivienne Westwood negro. Lo de las gafas de sol lo voy a seguir obviando en algunas estrellas aunque me horripile.

5. La transparencia más sexy de esta edición la pone Nicole Wallace con este lencero de Pinko y joyas marca España, de Tous.

6. Leí algunas críticas al look Chanel de Winona Ryder de falda multicapa de tul y chaquetilla con chaleco y blusa con lazo. Y mí me gustaba. Su pelo no.

7. El vestido enjambre negro de Oscar de la Renta era complicado de defender, pero Catherine O´Hara lo consiguió.

8. Me congratula ver que la casa Balenciaga, que hace hoy tantos dislates que el maestro Cristóbal (ese exquisito y sensible que vive en mi novela El Hijo de la Costurera) se abochornaría, saque de vez en cuando el perfume de antaño. Como en este vestido rojo tan de los 50 que llevó Isabelle Huppert.

Errores

1. Hay errores tan obvios que ni habría que decirlo. Pero así era el look de roquera trasnochada de Patti Smith.

2. Jenna Ortega no me ha gustado este año en ningún momento, pero su peor look, por mucho que lo firme quien lo firma, es este de colegiala modernita, con mocasines burgundy de suela gruesa con calcetos blancos cortos, falda beige, blazer de cuadros… Pues eso, un cuadro de instituto.

3. Lo no obvio era el Chanel blanco con transparencias, cola, ese raro polisón, de Taylor Russell. Aquí el error era la mezcla imposible, tan lejos del espíritu Coco de la casa francesa.

4. Confirmo que Winona no se ha peinado ningún día. Sólo la vi bien con el Chanel de chaquetilla. Su resto de looks, como su cabello, eran como de no haberse molestado en hacer la maleta al volver de la playa.

Esperaremos a la clausura, para ver qué esconden otras divas para su última noche en Venecia.









Nacho Montes