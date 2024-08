Ya están en tiendas las novedades de Massimo Dutti para arrancar la rentrée como se merece. Con permiso de firmas como Sandro, Maje y Sézane, si hay una tienda que mejor define la seña de identidad de las pijas en España en cuanto a calidad-precio, esa es, sin lugar a dudas, Massimo Dutti. Cuando Uterqüe pasó a mejor vida, es decir, cuando desde Inditex se anunció que la firma más sofisticada y colorida del grupo iba a echar el cierre definitivamente, se dijo que Massimo Dutti iba a absorber ese estilo en su línea Studio. La realidad es que Massimo Dutti no es Uterqüe, pero quien no se consuela es porque no quiere, y las novedades de Massimo Dutti, muy en la línea de lo nuevo de Zara, vienen cuajadas de prendas clave para crear el perfecto armario cápsula de entretiempo.