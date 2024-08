Cuando ya has cumplido los 50, las invitaciones de boda no son tan habituales como cuando tenías 20 o 30 años, así que lo normal es que, aunque cuentes con un buen fondo de armario con prendas de buena calidad, no tengas un vestido de invitada en caso de que suceda. Lo cierto es que a esta edad se tiene muy claro que es mejor apostar por la calidad y no por la cantidad, además, generalmente se ha descartado mucha de la ropa que guardaste durante años tanto porque el cuerpo ha cambiado, como porque tus gustos también han evolucionado y aunque no quieres dejar de ser sexy, prefieres que tu imagen sea sobre todo elegante.