Elegir un vestido de invitada para una boda de verano no resulta sencillo, pero si el código de vestimenta exige un look sofisticado las cosas se complican aún más. Hay que tener en cuenta que las temperaturas en esta época del año pueden ser elevadas incluso por la noche, razón por la que es imprescindible buscar tejidos livianos y patrones ligeros, pero el vestido debe contar con un plus de elegancia que aleje de tu estilismo cualquier connotación playera. Indudablemente en plena ola de calor cualquiera estaría más cómoda y fresquita con un sencillo ‘slip dress’ , que es una opción perfecta para la noche si lo acompañas de los complementos adecuados -para el día es mejor otro tipo de modelos-, pero si lo que estás buscando es algo especial, diferente y único es mejor atreverse con otro tipo de diseños, como han demostrado las invitadas de la boda de Sibi Montes y Mateo Ibáñez.