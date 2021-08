Para vestir elegante a los cincuenta no es necesario que cambies de estilo, lo importante es que seas consciente de tu cuerpo y elijas aquello que más te favorece sin perder tu personalidad .

El mejor recurso es tener un buen fondo de armario con prendas básicas de buena calidad , ese que has ido construyendo a partir de los cuarenta , que puedas combinar con otras más arriesgadas. Pero sobre todo que sean prendas de tu talla , ni una más, ni jamás una menos.

Cuando se cumplen cincuenta años se asienta la idea de apostar por la calidad y no por la cantidad y se descarta mucha de la ropa que te acompañó durante años, tanto porque el cuerpo ha cambiado, como porque tus gustos también han evolucionado.

Esto no significa que no sigas usando algunas prendas que compraste hace años, si Elle Macpherson lo hace tú también puedes, siempre que te sigan favoreciendo tanto como antes. Tampoco significa que no puedas arriesgar, solo que debes correr riesgos más sofisticados.