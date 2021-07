Prendas básicas y complementos de calidad: los imprescindibles para vestir elegante con 40 años

La primera regla para construir un armario elegante a partir de los cuarenta es invertir en básicos de calidad

Con cuarenta años el estilo personal está definido, aunque sigas divirtiéndote y experimentando con la ropa

Es el momento de adaptar las tendencias a tu estilo y a tu cuerpo y no dejarse arrastrar sin rumbo por las modas de la temporada

Cómo vestir a los cuarenta no es una pregunta que se responda con una fórmula mágica. Llegadas a esta edad, el estilo personal está perfectamente definido y aunque sigas divirtiéndote y experimentando con la ropa, hay ciertas prendas básicas que no pueden faltar en tu armario y algunos trucos de estilismo que no fallan nunca.

La manera en que te vistes va evolucionando con la edad y si bien es cierto que hay algunas prendas de los veinte años que no encajan con los cuarenta, hay otras muchas que puedes seguir usando y algunas que no te hubieras puesto cuando eras más joven que ahora puedes incorporar a tus looks.

Para construir un armario a partir de los cuarenta hay que seguir solamente tres pautas: invertir en básicos que te van a durar muchas temporadas, atreverse con alguna pieza excesiva y apostar por complementos de buena calidad. Estos son los imprescindibles que no te deben faltar y que podrás mezclar con cualquier tendencia.

El vaquero que te favorece

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de bel verdu (@maribelverdu)

Los pantalones vaqueros seguirán siendo tus aliados por mucho tiempo, así que es hora de invertir en un modelo que te favorezca. Estás en un momento en el que la calidad debe estar por encima de la cantidad y es mucho mejor tener un solo pantalón vaquero, aunque suponga pagar unos euros más. Olvídate de las tendencias y apuesta por un modelo clásico que no se pase de moda la temporada que viene.

Camisa y camiseta blancas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANINE BING (@aninebing)

Otros dos básicos en los que se recomienda invertir son una camisa y una camiseta blancas (que con el pantalón vaquero ya forman un combo perfecto). Apuesta por piezas sin florituras, de patrones sencillos y tejidos de calidad que no pierdan la forma con el primer lavado

Una chaqueta negra bien cortada

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charlize Theron (@charlizeafrica)

La blazer negra es una prenda que, cuando está bien cortada, es capaz de transformar cualquier estilismo. Es esa pieza de la que vas a tirar cuando necesites un look con ciertas dosis de seriedad y rigor, incluso si la combinas con pantalones vaqueros, pero con la que puedes construir todo tipo de estilismos, del más sobrio con pantalón negro, al menos ortodoxo con bermudas.

Un abrigo de corte clásico

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial)

Si cuentas en tu armario con algunas las prendas de abrigo de temporada, pero aún no te has hecho con un modelo clásico en negro, azul marino o camel, no pierdas el tiempo. Estás en el momento de invertir en un abrigo para toda la vida, una pieza intemporal que podrás combinar con cualquier tendencia.

Un salón negro

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nieves Álvarez (@officialnievesa)

Aunque a diario seas de usar calzado plano, el zapato negro de salón es un básico imprescindible en el armario de una mujer. Es un complemento que no pasa de moda y un comodín que te resuelve el problema del calzado tanto para un estilismo casual como para otro más sofisticado. Recuerda siempre que en el calzado la comodidad es lo más importante, especialmente cuando se trata de zapatos de tacón.

Un vestido y un pantalón negros

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Del mismo modo que la blazer es una pieza necesaria, una mujer de cuarenta debe contar en su armario con dos imprescindibles que te sacarán de más de un aprieto: un pantalón y un vestido negro. Son dos piezas clave para solucionar esos días en los que no sabes qué ponerte, pero también son dos básicos con los que, dependiendo cómo los combines, puedes crear estilismos muy audaces.

Complementos de calidad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva)

Los complementos de calidad son los que diferencian un outfit corriente de otro bien construido y un buen bolso, además de ser una inversión, tiene el poder de convertir un estilismo low cost en un lookazo. Lo mismo ocurre con otro tipo de accesorios como las joyas, un pañuelo de seda o unas buenas gafas de sol. En este tipo de complementos no tires el dinero, invierte en la mejor calidad que te puedas permitir.

Adapta las tendencias

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cate blanchett (@cate_blanchettofficial)