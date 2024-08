Guía para llevar con estilo una blazer oversize este otoño

La blazer oversize es la prenda estrella del otoño desde hace varias temporadas. No es solo una pieza versátil y cómoda , también es fácil de combinar tanto con pantalones como con faldas y vestidos.

Una de las primeras reglas que hay que conocer para saber cómo llevar una blazer oversize con estilo es que esta prenda deriva de un patrón pensado y planeado , no consiste en usar una chaqueta de una talla mayor a la que utilizas de manera habitual, aunque este recurso se haya convertido en una práctica de las más habituales.

Otra norma importante es que, a menos que tu altura te lo permita, no es aconsejable crear un look a base de ropa oversize y esto significa que hay que buscar un equilibrio entre prendas superiores e inferiores y no apostar por sobredimensionarlo todo al mismo tiempo.