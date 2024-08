De vestir o más informales, estos pantalones anchos representan a las dos españas: la más clásica y la más desenfadada

De volver a la oficina nadie nos va a librar (y dando gracias), pero si lo podemos hacer viéndonos guapas con las novedades de Zara, mejor que mejor

Lo mejor de las novedades de Zara: un vestido lencero, un top dosmilero y un flechazo de Zara Kids

Del crossfit, si te lo propones, se sale, pero de los pantalones anchos y cómodos, cuando los has probado, querida, de ahí ya no va a haber quien te saque. Y, claro, entre las novedades de Zara de esta semana no podían faltar una buena tanda de pantalones anchos y cómodos, ahora que estamos a punto de arrancar el mes de septiembre y volver a la oficina. Porque, no lo vamos a negar, si hay algo incomodísimo, es estar sentada durante horas con un pantalón que se te ciñe, se te clava por todos lados y que, si por casualidad este verano has disfrutado mucho, te queda más pequeño que hace apenas dos meses.

Las novedades de Zara de esta semana, en cuestión de pantalones anchos y cómodos, claro, son la pura representación de las dos Españas. O, mejor dicho, de los dos tipos de españolas: las que son más clásicas y abrazan los pantalones anchos de vestir, y las que tienen un estilo más desenfadado y prefieren los pantalones de tejido fluido para volver al trabajo. Todas hemos tenido una compañera que, aunque no tenga una reunión en la que tenga que ir muy elegante, es de las que no se quita los pantalones de vestir, y otra que, ni aunque se lo impusieran, se los pondría porque prefiere los pantalones de lino con goma elástica o los satinados.

Seas del ‘team’ que seas, que sepas que las novedades de Zara están cuajadas de esos pantalones anchos y cómodos que, como no los compres ya, en un par de semanas habrán volado y ya se habrán quedado sin existencias.

Pantalón cargo

¿Que nos creíamos que los pantalones cargo habían pasado a mejor vida después de haber muerto de éxito? Está claro que no, porque Marta Ortega nunca se equivoca y uno de los primeros pantalones anchos y cómodos que aparecen entre las novedades de Zara de esta semana son estos pantalones cargo de color marrón, con cinturilla elástica y camisa a juego. Que vale, que nosotras no vamos a estar a bordo de un barco (aunque en la oficina haya que navegar en muchas ocasiones), pero si combinamos este pantalón (35,95 €) con su respectiva camisa y unas sandalias planas, puede quedar un look muy sofisticado que no tiene nada que envidiar a un traje.

Pantalón de flores

El beige, el blanco y el vainilla son de esos colores clave para vestir después del verano porque estamos bronceadas, nos resalta ese tono tostado de la piel y, además, son de lo más elegantes. Y por eso no nos hemos podido resistir a este pantalón de jacquard de flores en color crudo (35,95 €), que también cuenta con una camisa a juego.

Pantalón maxi

Y a cómodos, a estos pantalones maxi de las novedades de Zara no les gana ninguno. De color beige y con la pernera muy ancha, es de tiro alto y tiene bolsillos. Además, está disponible en todas las tallas por 39,95 €.

Pantalón carrot

Habrá quien, a casi 35 grados, no se plantee bajo ningún concepto ponerse unos pantalones de lana, pero, seguro que las más previsoras van a hacer acopio de fondo de armario, y estos pantalones anchos de las novedades de Zara son de esos que hay que tener en el radar. De corte carrot (son más anchos en las caderas y estrechos en la parte del bajo, como una zanahoria), estos pantalones grises están confeccionados con lana 100% y tienen un precio de 49,95 €.

Pantalón de pinzas

La perfecta ‘working girl’ lleva, sin lugar a dudas, este tipo de pantalones de vestir. Anchos y con pinza, son de tiro medio y siempre se ven elegantes. Están confeccionados en hilatura de viscosa 100%, por lo tanto, son fáciles de planchar y apenas se arrugan. Su precio es de 39,95 €.

Podremos no estar preparadas para volver al trabajo, pero para que lo siempre estamos listas es para echar un vistazo a las novedades de Zara de la semana. Ya lo decía una gran sabía llamada Carrie Bradshaw: “shopping is my cardio”.