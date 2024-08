Por muchas razones, la entrada del otoño es una de las épocas favoritas para celebrar una boda . La primera es que, al menos en principio, las locas temperaturas de julio y agosto ya han pasado a la historia y tampoco se prevén las lluvias que suelen acechar en abril. Por otra parte, como invitada, es un momento perfecto porque si te has aplicado bien , puedes llegar con la piel bronceada por el sol que, no nos engañemos, favorece muchísimo.

El problema está en elegir el look de invitada perfecto, porque los tonos de invierno aún no son muy apetecibles, pero tampoco lo son los patrones de verano, aunque siempre puedes sumar una chaqueta o un abrigo ligero. También hay que añadir que la vuelta a la rutina lleva sus exigencias y no suele ser un remanso de paz en el que se pueda encontrar tiempo para salir de compras, probarse, comparar precios y finalmente decidirse por ese vestido que te encanta y te sienta fenomenal.