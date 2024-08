Mientras media España (por no decir España entera) está de vacaciones, en Zara tienen las máquinas en pleno funcionamiento. O, lo que es lo mismo: las novedades de Zara vienen cargadas de flechazos esta semana. Después de unas rebajas en las que más de una (y más de dos, estamos seguras) se ha quedado sin esa prenda que tanto quería, quien no se consuela es porque no quiere porque ropa bonita en la nueva colección de Zara hay de sobra.