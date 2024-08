Hay quien tiene cierto reparo en escoger un look de invitada entre las novedades de Zara . Y, en cierto modo, lo entendemos. Cuando una piensa en ir a una boda, quiere deslumbrar (no tanto como la novia, eso sí, pero sí verse inmensamente guapa cuando se mira al espejo), y una tienda como Zara tiene sus partes buenas y sus partes menos buenas.

Un gran punto a favor de comprar un vestido de invitada entre lo mejor de las novedades de Zara, sin lugar a dudas, es que tienes garantizado que va a ser bonito, estar a la moda y, por supuesto, no vas a necesitar un dineral para comprarlo, como sí ocurre con otras firmas consideradas elegantes y aptas para vestir de invitada. La parte menos positiva es que, al estar al alcance de todo el mundo, es posible que alguien haya pensado lo mismo que tú, haya mirado entre lo mejor de las novedades de Zara y se presente en la misma boda con el mismo vestido. Pero, ojo, que la clave para que esto no ocurra es comprar con tiempo: las prendas en Zara rotan tanto que lo que hoy encuentras en una tienda, en dos semanas ha desaparecido, y si tienes boda en otoño, ahora mismo es buen momento para comprar un look de invitada.