"Ella es la reina" , comentaba al respecto de su llamativa elección. "Y ha hecho que las demás queramos brillar y escribir y contar nuestras historias". Un gesto que no pasó desapercibido y que muchos comentaron, sea para bien o para mal.

Sin embargo, la supuesta enemistad entre Lively y su compañero de reparto, Justin Baldoni , ha conseguido opacar todo lo demás. Pese a la gran recaudación y la buena promoción que han conseguido hacerle a la película, todos los ojos están puestos en la guerra que mantienen sus protagonistas tanto delante como detrás de cámaras . Aquí, repasamos las claves de este conflicto que no ha dejado a nadie indiferente:

La primera polémica surge cuando la autora del libro, Colleen Hoover, también anuncia la publicación de un libro para colorear basado en la historia. Algo, que le ha valido muchas críticas, puesto que muchos consideran que supone frivolizar con un tema tan serio como la violencia de género. Inmediatamente, se cancela la publicación del mismo, pero la autora termina sacando una línea de pintauñas. Sin embargo, eso no ha afectado al éxito del bestseller, que se coló por segundo año consecutivo como el más vendido de The New York Times.