Blake Lively es todo un referente de estilo, desde sus comienzos televisivos en la serie Gossip Girl.

Sus looks en la alfombra roja causan sensación, y lo mismo ocurre con los que elige para el street style.

Aquí tienes las claves de su estilo, tan personal como arriesgado, que puedes imitar tú también.

Cuando nuestros referentes de moda estaban en las series, el corte de pelo de Rachel en “Friends” o los estilismos de Carrie Bradshaw en “Sexo en Nueva York” marcaban la tendencia de qué se llevaba y qué no. Y en ese grupo privilegiado de influencers televisivas hay que destacar el papel que desempeñó Blake Lively en “Gossip Girl”. Los estilismos de su personaje, Serena van der Woodsen, se convirtieron en uno de los grandes reclamos de la serie, aunque no fuera sencillo imitar sus looks con prendas de alta costura, tacones imposibles y mezclas arriesgadas.

Tras el éxito de la serie y de su personaje, Blake Lively nos ha descubierto su propio estilo, que es aplaudido aún más que el de su personaje. Impecable siempre en la alfombra roja, Lively ha demostrado tener un dominio del día a día que es pura inspiración. Sus looks combinan prendas masculinas y ultra femeninas, con un rollazo neoyorkino que nos atrapa, y la capacidad para llevar las tendencias a su terreno es espectacular. Si quieres imitar su estilo, estas son las claves del street style de Blake Lively.

Estampados de tendencia



Después de arrasar en americanas y pantalones, el estampado de de pata de gallo sube de categoría en prendas como este jumpsuit de Chanel que Blake Lively lleva de manera impecable. Y para demostrar que no te tiene miedo al mix de estampados, lo combina con unos stilettos de Christian Louboutin con animal print.

Shorts acolchados y chaleco de punto



En este look la actriz nos da una lección de estilo y personalidad, combinando todo tipo de tendencias y llevándoselas a su terreno de una manera espectacular. El outfit en clave mini suma puntos con unos shorts acolchados, perfectamente acompañados con un chaleco de punto con lentejuelas y camisa blanca, para darle ese toque masculino que ella tan bien maneja.

La gabardina larga, contrastando con el corto del pantalón es sensacional, y el color mostaza que predomina en el conjunto no le puede favorecer más. Eso sí, toma nota de los botines, que aún siendo de tacón son acordonados, una de las claves de estilo de Blake. El total look es de Fendi.

Trajes y más trajes



No faltan en su armario y los lleva de mil maneras diferentes. Ha conseguido convertirlos en una de sus señas de identidad, y es capaz de ponerse corbata y pajarita con total acierto, o lucir uno como este de terciopelo, uno de los tejidos de moda de la temporada. Podríamos pensar que con el traje no necesita más, pero sabemos que la clave de un estilismo diez está en los detalles, y Blake Lively le pone nota a este look con el sensacional pañuelo que lleva al cuello.

Menos es más

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Splash News (@splashnews)

A pesar de arriesgar (y acertar) como pocas, la actriz sabe que la esencia del estilo está en la sencillez, y en saber cómo bordar un look de día con el mínimo esfuerzo. Por eso no puede estar más ideal caminando por las calles de Nueva York con Ryan Reynolds con un outfit de lo más básico. Un jersey negro de cuello vuelto y vaqueros mom fit es todo lo que necesita para ir perfecta, y no puede ser más fácil de imitar en este caso, aunque no dispongas de un cinturón de Gucci como complemento.

A todo color

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @sk110s (@blakelively_jp)