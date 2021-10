A los brillos y a los nuevos tonos que se han incorporado se suman toda clase de estampados: flores, cuadros, estampados retro, animal print e incluso varias firmas han apostado por la logomanía en total look.

No serán los únicos, porque realmente hay sitio para muchos más, de los lunares a los psicodélicos, pero estos son los más vistos de la pasarela y ya han sido fichados por las tiendas.

Leopardos, tigres, vacas, serpientes y cebras volverán a ser protagonistas en los looks otoñales, ya los lleves combinados con prendas lisas, si buscas un estilismo más relajado, en total look como propone Lola Casademunt by Maite, o jugando a mezclarlos entre ellos para un resultado tan impactante como el de Versace.