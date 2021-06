Los logos de las marcas de ropa en las piezas que las firman son el estampado del momento y puede llevarse en cualquier prenda o accesorio

La logomanía es una tendencia atrevida donde las haya pero para lucirla bien se necesita manual de instrucciones. Instagram tiene los looks para lucirla

La logomanía llegó a nosotras como tendencia hace ya varias temporadas. Llevar los logos de las firmas de ropa y accesorios ya ocurría en algunas como Louis Vuitton, Gucci o Michael Kors, sobre todo en sus bolsos y carteras, pero hace unos años la tendencia se disparó y empezó a empapar looks al completo y hasta las piezas más insospechadas.

Veíamos los logos en sombreros, sudaderas, vestidos, camisas, pantalones y hasta en looks al completo con el logo como el único estampado que se repetía sin fin de pies a cabeza, accesorios incluidos.

Después de vivir su época dorada, las ganas de llevar logos por todas partes parecieron decaer, pero, como se sabe, en lo que a tendencias en particular y moda en general se refiere, todo vuelve. Y eso es justo lo que ha ocurrido este año con la logomanía. Poco a poco ha ido introduciéndose de nuevo en nuestro armario pero en verano se ha hecho más que oficial.

No hay más que dar un paseo por los pasillos de Instagram para caer en la cuenta de que la tendencia de la logomanía ha vuelto para quedarse. Y lo mejor es que, así, las que más saben de moda de la red social dan las claves para llevar la tendencia y sacar matrícula de honor con ella. Porque si algo pasa con la logomanía es que no es sencillo lucirla y cómodamente, porque suele ser para las más atrevidas pues este estampado se convierte en el centro de atención. Toma nota, estos son los looks con los que vamos a llevar la logomanía este verano.

Look y accesorio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@alexandrapereira)

Esta es la forma más directa y atrevida de lucir la logomanía. Consiste en, como pide la tendencia de la logomanía, llevar el logo de la misma marca o mezclando los de distintas firmas. En el caso de Alexandra, ella prefiere apostar por el logo de la misma marca para todo el look, pero el quid de la cuestión está en que no se trata del mismo logo, sino de dos diferentes de la misma firma, Louis Vuitton, con los que se tiñen el mono que lleva y después el cierre del bolso. Así se crea un contraste pero se apuesta por el monograma al completo.

En un detalle

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa)

Pero la tendencia de la logomanía no solo consiste en llenar de logos el look en cuestión que vamos a lucir, sino que nos podemos apuntar a ella de muchas maneras. En concreto, una de las más comunes es llevar un detalle del look lleno de logos. Suele ocurrir esto con bolsos o también con algún accesorio con el que se puede dar originalidad al look.

En el peinado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Lo bueno de la tendencia de la logomanía es que hay formas infinitas de lucirla. Es decir, para llevar la logomanía, no solo hay que hacerlo en la ropa o en los accesorios, sino que también puede llevarse en las joyas o incluso en el peinado. Esta opción es perfecta para aquellas que suelen apostar por looks más básicos o en los que o no hay estampados o estos son muy sencillos.

Toda la atención se concentrará en el pelo, donde puedes dejar volar la imaginación porque no se recargará el look. Eso sí, olvídate de añadir más accesorios tipo bisutería, porque entonces podemos cometer un error de cantidades. Solo los pasadores y horquillas con los logos y nombres de las firmas serán más que suficientes.

Sutil

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Moya (@paula.loves)

Y es que, como hemos podido comprobar ya, no solo de logos vive la logomanía, también del dibujo del nombre de la firma. Quizás esa sea una forma más sutil y discreta de apostar por esta tendencia que poco o nada tiene de eso. Paula Moya, para dejar más claro que apuesta por los logos, mezcla esa prenda con nombre de firma con un accesorio lleno de logos, todo con un vaquero como base, para no restar importancia a las prendas y accesorios con logo. Es decir, para no distraer el protagonismo.

Para salir de fiesta

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gala Gonzalez (@galagonzalez)