La pata de gallo era una tendencia para el invierno, pero ahora se apodera de la primavera tiñendo los looks más frescos

Instagram, una vez más, nos da las claves e inspiración para lucir la pata de gallo

Si hay un estampado de la primavera por excelencia, ese es el de flores. O al menos lo era hasta ahora que parece que su primer puesto peligra. Cierto es que es complicado quitarle la medalla de oro al color y la alegría de un estampado floral, pero esta temporada hay un 'print' que ya está dando mucho de qué hablar: el estampado de pata de gallo. O más bien el estampado de pata de gallo 2021, porque no hemos dejado de verlo desde que empezó el año y cada vez con más frecuencia.

Quizás esto fuera porque el estampado de pata de gallo no puede faltar en los armarios de otoño e invierno, pero esta primavera, el también conocido como 'houndstooth print', ha traspasado barreras temporales y estacionales y no será víctima del cambio de armario, sino que continúa en las primeras filas.

Eso sí, adiós jerséis de punto, americanas de lana o pantalones de traje en los que hemos visto el estampado de pata de gallo. Pero, a pesar de que lo veremos en vestidos y blusas y hasta faldas según vaya avanzando la temporada, el estampado de pata de gallo 2021 especialmente se mantiene en americanas, looks coordinados o vistiendo prendas propias de esta temporada como el trench.

Así lo han confirmado las que más saben de moda de Instagram, que no solo dan inspiración sobre las prendas en las que llevar el 'houndstooth print', sino que también lo hacen sobre cómo combinar la pata de gallo. Toma nota, estos cinco looks van a solucionar tu armario de primavera.

Para un look elegante

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Looks de la Reina Letizia 👑 (@letizia_de_princesa_a_reina)

Si por algo se caracteriza el estampado de pata de gallo y da igual la temporada en la que estemos hablando es por su elegancia. Es ese estampado con personalidad pero que encaja a la perfección con los looks más sobrios, como esos que son propios del armario de la perfecta 'working girl'.

En estos casos, lo mejor será no excederse con el estampado e incluirlo solo sutilmente, por ejemplo, como hizo la reina Letizia, con la falda de tubo. Es decir, con una prenda o accesorio.

'Total look'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elen Ellis (@elenellis)

Pero el estampado de pata de gallo también se puede lucir como protagonista como propone esta influencer, en 'total look'. Eso sí, para quitarle intensidad y que no sea demasiado excesivo, en lugar de en negro, el 'houndstooth print' se tiñe de color como el pastel o los tonos bebés, que son más discretos y suaves y lo que hacen es dar una nota de color. De esta forma se pueden llevar looks completos de falda y chaqueta, que son de lo más versátiles y todo terreno. Especialmente cuando se combina con una camiseta básica de algodón, que hace que este look coordinado sea más informal y apto para cualquier ocasión.

Cuadros mini

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexa Chung (@alexachung)

Eso sí, la forma en la que más veremos el estampado de pata de gallo 2021 es en versión mini. O lo que es lo mismo, plantándole cara al cuadro vichy, el otro estampado de esta temporada por excelencia. Al ser más pequeño, se aleja de aquellos looks más invernales en los que la pata de gallo se hace más grande porque el tejido es mucho más grueso.

Como confirma Alexa Chung, la prensa que más veremos con el estampado de pata de gallo en 2021 es la americana, que ahora en primavera toma mucha más presencia gracias a que se convierte en la pieza principal del look llevándola como prenda exterior. En definitiva, sobre todo veremos la americana de pata de gallo en entretiempo porque da un toque de sofisticación y hace que el look se adapte a cualquier situación, haciéndonos el estilismo para todo el día.

Para el día a día

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jeanne 💋 (@jeannedamas)

Para prueba, el look que defiende Jeanne Damas, con vaquero, ya que la chaqueta con estampado pata de gallo aporta esa distinción, sobriedad, eleva el look y da un toque de originalidad. Camiseta básica blanca y vaquero, o lo que es lo mismo, el look básico por excelencia de la primavera solo necesita una blazer de pata de gallo para confirmarse como tal reinventándose y cargándose de estilo y actualidad. De hecho, es un look de lo más sencillo y fácil de lograr, perfecto para esos días en los que no se nos ocurre un look, pero a la última moda.

El trench

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olivia Palermo (@oliviapalermo)