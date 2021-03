En la moda todo vuelve y este año le ha tocado el turno a los looks con piezas gemelas

Falda y jersey de punto, traje de chaqueta, chándal… estas son las fórmulas en las que lo vas a llevar

Si por algo se caracterizó la moda de mujer de los años 60 no fue por el estilo hippie o por las faldas midi, que también, sino por la tendencia del look coordinado. O lo que es lo mismo, esos looks que se confeccionan con el mismo estampado, tejido y color la parte o partes de arriba como la de abajo. ¿Te suena? No es de extrañar, porque lo cierto es que se vuelven a llevar, y tanto, que son una de las tendencias de la temporada y hasta del año, eso sí, viviendo un cambio de look.

En aquel entonces se veían sobre todo chalecos o chaquetas y faldas o también blusas y pantalones fluidos o culottes con estampados grandes, geométricos y llamativos. Y ahora que la moda ha hecho de las suyas volviendo a demostrar que todo vuelve, y más cuando se habla de ella, el 'new look' coordinado se lleva con chándal o en outfits deportivos de algodón, combos enteros de punto, en trajes de chaqueta reversionados y más fórmulas que las que más saben de moda de Instagram y nuestras firmas favoritas han sentado las claves para lucirlo de la manera más actual. Toma nota y atrévete con el look estrella de los 60 más actual.

De punto

Los conjuntos de punto son unos de los looks coordinados que más se han llevado y se llevan este invierno. Especialmente se han lucido sumando y coordinando las chaquetas de punto con sus tops de tirantes y en versión 'cropped' a juego. Pero además, este año se le han unido también sus bermudas en el mismo tejido, color y estilo, creando estilismos completos de tendencia aunque donde realmente han encontrado su espacio es como uniforme para estar en casa, y es que además de un combo muy abrigado es también uno muy cómodo.

Canalé

En este mismo sentido, otra de las opciones que más hemos visto en lo que al punto se refiere ha sido el canalé. Este, al ser mucho más fino es más sencillo de llevar. La parte de arriba es la misma que el combo de punto pero lo que varía es la de abajo. En este caso, la protagonista suele ser una falda larga, que se ciñe al cuerpo realzando las curvas.

Este look es también realmente cómodo y además perfecto para cualquier ocasión del día a día eligiendo los accesorios adecuados. Eso sí, con el canalé hay que tener cierto cuidado, ya que potencia y marca todas las curvas de la figura.

El nuevo traje de chaqueta

A pesar de que el traje de chaqueta sigue existiendo tal y como lo conocíamos, es decir, con chaqueta y pantalón, este ahora cobra muchas formas. Una de ellas, con bermudas o con mini faldas como la que luce Dulceida. Así, la americana queda como la única parte de arriba haciendo las veces de top o directamente de prenda superior, ya que no lleva nada debajo y se luce abrochada. Este combo lo potencian los accesorios, que también deben ir coordinados.

Chándal

Si el look coordinado de punto es un 'must' esta temporada, mucho más lo es el que se construye con el chándal. Pero no se trata de un chándal cualquiera, es decir, el que es íntegramente deportivo no, sino el que es ‘cozy’, en tonos tostados o nudes. Es decir, esos que son suaves y que parecen para estar en casa pero se ha convertido en el perfecto look de diario, por ejemplo, para una jornada llena de quehaceres en la que prima la comodidad.

Pijama

La tendencia pijamera es perfecta para crear looks coordinados. De hecho, los pijamas para salir a la calle, aquellos fluidos, bohemios y de colores encendidos como el de Paula, fueron de los primeros en traer la tendencia de los 60 al presente y cargar este tipo de looks de actualidad. Además, poco necesitan más para cobrar importancia porque suele caracterizarse por estampados llamativos y a todo color, además de que su forma ya llama la atención por sí sola. Por su parte, al ser un pijama en sí, es una fórmula de lo más cómoda, así que no vamos a poder resistirnos a llevarla día a día.

Disco

Era de esperar que viniendo de décadas atrás esta tendencia, alguien apostase por ella volviendo también a la estética del pasado. Así lo ha hecho Paula Ordovás, que ha apostado por un look ceñidísimo con estampado extravagante, disco y a todo color con los tonos propios de la época. Pero lo que más llama la atención de este estilismo, es que recalca el poder que tienen los looks coordinados: hacer que las piezas del look en cuestión, parezcan solo una.

Look diario

