Una vez que le pierdes el miedo a este estampado, es más fácil llevarlo de lo que parece. Pero al principio puede darnos algo de respeto, ya que es posible que no queramos un look demasiado recargado o que nos sume años. Lo cierto es que el animal print lo que ofrece son looks contundentes, llenos de personalidad, arriesgados y sofisticados al tiempo . Aunque no podemos negar que llama la atención es posible cuidar las mezclas y obtener el resultado que buscamos. Para hacértelo más fácil te contamos cuáles son las combinaciones, tanto básicas como de auténtica profesional, con las que es imposible que falles al llevar tu camisa animal print.

Con jeans, la opción más fresca

Comenzamos por la combinación más sencilla y efectiva para conseguir un look relajado en el que nuestra camisa animal print sea la estrella. Todo lo que necesitas son unos jeans, los que sean. Ahora, como consejo, si buscas un outfit informal, elige unos jeans de corte holgado , como los slouchy, y en un tono lavado. Cuanto más ajustados y oscuros sean, por otra parte, más formal resultará el look.

Con pantalón negro

Con pantalón rojo

Si no quieres quedarte a medias y estás decidida a jugar todas tus cartas para sublimar tu camisa animal print no lo dudes, con un pantalón rojo queda espectacular. Si buscas un look con carácter que derroche determinación y ganas de no pasar desapercibida, este es el tuyo y nos encanta. Eso sí, procura que sea un pantalón tipo sastre, para que no pierdas ni un ápice de elegancia.